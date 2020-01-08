Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствовали данные торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7% и достиг 3100,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,56% - до 1577,06 пункта.
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Инфорос07:10

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

ТАСС06:09

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ru06:19

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ru06:29

Российский рынок спешит за новыми рекордами

Finam.Ru04:45

Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

Коммерсантъ04:32

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркет05:55
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Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 06:56
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Политика

Запуск «Турецкого потока» является знаковым событием, считает Новак

Запуск "Турецкого потока" является историческим и знаковым мероприятием, как для Российской Федерации и Турции, так и для всей мировой энергетики в целом.
Народные новости 07:57
Происшествия

Авиакомпания опубликовала имена пассажиров упавшего в Иране Boeing

РИА Новости 07:49
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Кино

Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Discover24 вчера в 01:59
Наука

Разработана вакцина от болезни Альцгеймера

Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Уфимские Заметки 05 января в 09:47
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Политика

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская нелицеприятно отозвалась о российских туристах

Актриса Настасья Самбурская, которая в компании близкой подруги Натальи Рудовой, решила провести новогодние каникулы на Бали, пожаловалась в своем микроблоге на российских туристов.
Bimru.ru 07:27
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
ФАН 04:56
Общество

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
Футбол

«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара

На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Российская газета 05:27
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
РИА Новости 05:37
Происшествия

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Хоккей

Что известно о конфликте между Ларионовым и КХЛ

Причиной конфликта стали заявления тренера национальной команды Игоря Ларионова о коррупции в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах.
RT на русском вчера в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
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