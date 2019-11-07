с чего всё началось

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.

Общество Медведев оценил переход России на цифровое телевидение Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно перешла с аналогового на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наука В Греции нашли останки неизвестных науке змей Палеонтолог Георгиос Георгалис из Университета Торонто рассказал, что эти две змеи получили новые названия, потому что они полностью отличаются от представителей любых других видов.

Общество В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Политика Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.