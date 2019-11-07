Экономика
ForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери
Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч
Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
Здоровье
В Коми откроют три центра амбулаторной онкологической помощи
В 2020 году на медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями будет выделено более 1 млрд рублей.
Гаджеты
Представлена беззеркальная полнокадровая камера Leica SL2
Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Медведев оценил переход России на цифровое телевидение
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно перешла с аналогового на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общество
Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Наука
В Греции нашли останки неизвестных науке змей
Палеонтолог Георгиос Георгалис из Университета Торонто рассказал, что эти две змеи получили новые названия, потому что они полностью отличаются от представителей любых других видов.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Политика
Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске
Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку
Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Общество
Станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»
В Санкт-Петербурге идет опрос по поводу замены названия станции метро «Новокрестовская» на «Зенит».
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии
В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Экономика
Набиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.