Экономика

ForbesForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

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Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

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Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

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