Экономика

ForbesForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газета06:38

Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

Коммерсантъ06:38

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомости06:17

Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАСС07:23

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов

Газета.Ru06:23

Индекс Мосбиржи впервые достиг исторической отметки в 3000 пунктов

Интерфакс06:24

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30
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Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
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Шпионские фото нового Kia Sorento показали в Сети

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Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
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Транспорт

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Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
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Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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