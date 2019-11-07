Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

В ходе торгов в четверг, 7 ноября, индекс Московской биржи впервые за свою историю преодолел отметку в 3000 пунктов. С начала года рост индекса составил 22,1%.
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с чего всё началось
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

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Рынок акций РФ впервые превысил 3000п по индексу МосБиржи

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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

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Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

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Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

Коммерсантъ06:38

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30
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В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

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