с чего всё началось

В ходе торгов в четверг, 7 ноября, индекс Московской биржи впервые за свою историю преодолел отметку в 3000 пунктов. С начала года рост индекса составил 22,1%.

Общество Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц. Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

Транспорт Названа стоимость билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Энергетика Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» «Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа.

Политика Минобороны и Поклонская сцепились из-за дедовщины Министерство обороны назвало эту новость «абсолютной ложью», а на помощь ему неожиданно пришла глава «Комитета солдатских матерей России» Флёра Салиховская, которая заявила, что Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета, которые надо запретить.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Культура Christie’s покажет в Москве лоты аукциона «Шедевры русского искусства» Ключевые лоты аукциона Christie’s «Шедевры русского искусства», среди которых работы Рериха, Айвазовского и Фешина, будут представлены в Москве с 8 по 10 ноября, сообщила соглава аукциона Christie’s Маргарита Оганесян, 7 ноября передает Интерфакс.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Авто Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Технологии Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Найденные в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона Останки, найденные при раскопках в Смоленске, где в августе 1812 года произошла битва при Валутиной горе, действительно принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.

Кино Первый трейлер ремейка «Человека-невидимки» В сети появился дебютный трейлер ремейка «Человека-невидимки» от режиссёра «Астрала 3» и «Апгрейда» Ли Уоннелла.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Здоровье В Москве эпидпорог гриппа и ОРВИ сократился на 37,4% По совокупному населению отмечается снижение расчетных эпидемических пороговых величин на 37,4%. К тому же, в Москве продолжается компания по вакцинации населения против вируса гриппа и ОРВИ.

Финансы Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Интернет В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.