Экономика
Московский КомсомолецИндекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов
В ходе торгов в четверг, 7 ноября, индекс Московской биржи впервые за свою историю преодолел отметку в 3000 пунктов. С начала года рост индекса составил 22,1%.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество
Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа
Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц. Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета.
Новая газета 11:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Энергетика
Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»
«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа.
Телеканал 360° 04 ноября в 13:26
Политика
Минобороны и Поклонская сцепились из-за дедовщины
Министерство обороны назвало эту новость «абсолютной ложью», а на помощь ему неожиданно пришла глава «Комитета солдатских матерей России» Флёра Салиховская, которая заявила, что Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета, которые надо запретить.
News.ru 07:43
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Культура
Christie’s покажет в Москве лоты аукциона «Шедевры русского искусства»
Ключевые лоты аукциона Christie’s «Шедевры русского искусства», среди которых работы Рериха, Айвазовского и Фешина, будут представлены в Москве с 8 по 10 ноября, сообщила соглава аукциона Christie’s Маргарита Оганесян, 7 ноября передает Интерфакс.
Красная весна 09:09
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Авто
Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia
Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.
iReactor вчера в 11:16
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
Найденные в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона
Останки, найденные при раскопках в Смоленске, где в августе 1812 года произошла битва при Валутиной горе, действительно принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
REGNUM 07:36
Кино
Первый трейлер ремейка «Человека-невидимки»
В сети появился дебютный трейлер ремейка «Человека-невидимки» от режиссёра «Астрала 3» и «Апгрейда» Ли Уоннелла.
Мир фантастики 11:17
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Здоровье
В Москве эпидпорог гриппа и ОРВИ сократился на 37,4%
По совокупному населению отмечается снижение расчетных эпидемических пороговых величин на 37,4%. К тому же, в Москве продолжается компания по вакцинации населения против вируса гриппа и ОРВИ.
Live24 вчера в 03:09
Финансы
Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Авто
Новый кроссовер Toyota RAV4 начали собирать в России
В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:04