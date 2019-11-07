с чего всё началось

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Происшествия Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.

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