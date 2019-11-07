с чего всё началось

На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.

Технологии В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.

Авто Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Происшествия Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Общество Половина россиян хотят вернуть смертную казнь Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Наука Корь вызывает у непривитых «иммунную амнезию», выяснили ученые Исследование показало, что корь способна вызвать иммунную амнезию у пациентов, не прошедших через вакцинацию.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.

Финансы Курс доллара снизился на 78 копеек, евро теряет более 1 рубля Официальный курс евро установлен в размере 70,4203 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 105,82 копейки.

Политика Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".

Наука Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международная команда исследователей заявила, что обнаружена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями.

Политика Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.