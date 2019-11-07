Финансы
RT на русскомИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.РБКвчера в 06:30
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
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Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
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В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
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В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
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