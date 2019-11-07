с чего всё началось

На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.

Футбол Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Общество Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.

Политика Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Политика Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка "Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".

Экономика Оплату покупок по QR-коду введут в России в 2020 году Оплата покупок по QR-коду посредством использования системы быстрых платежей Центробанка будет запущена по всей России в следующем году, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика родила третьего ребенка Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.

Общество Самой закредитованной группой России стал средний класс В исследовании холдинга Ромир, которые приводит РИА Новости, говорится, что почти 90% граждан со средним уровнем дохода регулярно пользуются кредитными картами.

Футбол Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился.

Шоу-бизнес Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.

Политика Германия загружает «Северный поток-2» Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.

Культура Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.

Здоровье Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Общество Британцев поразила репетиция парада на Красной площади В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Экономика Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.

Экономика В Ростовской области снижен прожиточный минимум Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.