Экономика
RT на русскомИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.
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Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Футбол
Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Наука
Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 вчера в 12:03
Общество
Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве
По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
РИА Новости 13:02
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Футбол
Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятерке лучших»
«Спартак» победил «Крылья Советов» на «Открытие Арене» в четырех последних матчах РПЛ. Команды сыграют в субботу, 9 ноября.
Sport24.ru 15:11
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США
В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
ТВ Центр 04:25
Здоровье
Комиссия Минздрава РФ рекомендовала включить новый препарат от гемофилии в список ЖНВЛП на 2021 г
Ранее «Известия» сообщали, что комиссия министерства здравоохранения России должна будет публично составлять перечни жизненно необходимых препаратов.
Агентство Москва 04:56
Экономика
Оплату покупок по QR-коду введут в России в 2020 году
Оплата покупок по QR-коду посредством использования системы быстрых платежей Центробанка будет запущена по всей России в следующем году, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Эксперт Северо-Запад 06:11
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Футбол
Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ 17:24
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Политика
Польские СМИ: У России есть план по блокировке строительства канала через Вислинскую косу
Польские СМИ сообщают о российском плане заблокировать строительство канала через Вислинскую косу.
Калининград.Ru 04:41
Общество
Самой закредитованной группой России стал средний класс
В исследовании холдинга Ромир, которые приводит РИА Новости, говорится, что почти 90% граждан со средним уровнем дохода регулярно пользуются кредитными картами.
Эхо Москвы 15:03
Футбол
Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети
На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Политика
Германия загружает «Северный поток-2»
Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Культура
Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле
Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.
News.ru 06:30
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Экономика
В Ростовской области снижен прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.
REGNUM 05:43
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс вчера в 00:26