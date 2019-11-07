с чего всё началось

На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Космос Российский астроном открыл первую межзвездную комету Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.

Происшествия Пострадавших при ЧП на нефтебазе в Новороссийске доставили в Краснодар Пострадавшие при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске доставлены санавиацией в больницу Краснодара, сообщили в региональном Минздраве.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Общество Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Общество Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.

Хоккей Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.

Общество Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Происшествия Изнасиловали его сожительницу и убили безногого инвалида школьники В Чите злоумышленники напали на мужчину и убили его, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Происшествия Ночью в Кемерове сгорела популярная шашлычная Здание выгорело почти полностью. Минувшей ночью в столице Кузбасса сгорело популярное кафе «У Петровича».

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Происшествия Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске Информация о нападении стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика появилась 7 ноября.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.