Экономика
RT на русскомИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:55, Вашингтон
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы
Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Российский Диалог вчера в 09:22
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Происшествия
Пострадавших при ЧП на нефтебазе в Новороссийске доставили в Краснодар
Пострадавшие при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске доставлены санавиацией в больницу Краснодара, сообщили в региональном Минздраве.
RT на русском 15:50
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Общество
Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
Газета.Ru 14:44
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor 08:07
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
РБК 22:10
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Происшествия
Изнасиловали его сожительницу и убили безногого инвалида школьники
В Чите злоумышленники напали на мужчину и убили его, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:34
Происшествия
Ночью в Кемерове сгорела популярная шашлычная
Здание выгорело почти полностью. Минувшей ночью в столице Кузбасса сгорело популярное кафе «У Петровича».
Stoboy.ru 22:20
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК 22:13
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
Информация о нападении стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика появилась 7 ноября.
REGNUM 19:09
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительством Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили условия пакетного соглашения с Украиной с 2020 года, говорится в сообщении компании.
Sputnik Литва вчера в 11:15