Экономика

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

На торгах в четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 0,7% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 3000 пунктов.
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

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Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд

Коммерсантъ14:05

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов

Газета.Ru06:23

Индекс Мосбиржи впервые достиг исторической отметки в 3000 пунктов

Интерфакс06:24

Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАСС07:23

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газета06:38

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомости06:17

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:55, Вашингтон
Общество

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Общество

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РБК 21:40
Общество

Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
Газета.Ru 14:44
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Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

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