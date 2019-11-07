Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09 мск, индекс вырос на 0,67% и достиг 3000,92 пункта. Индекс РТС растет на 0,78%, до 1482,9 пункта.
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Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Происшествия
В Красноярске на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак
Стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в Красноярске и тяжело покусала его, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Хоккей
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Политика
В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США
Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.
Комсомольская правда 01:06
Происшествия
12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
Кавказский узел вчера в 22:19
Футбол
«Арсенал» намерен продать зимой Джаку
Лондонский "Арсенал" в зимнее трансферное окно планирует продать полузащитника Гранита Джаку.
Soccer.ru 01:19
Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
31 канал Челябинска 00:10
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.
Piter.tv вчера в 02:43
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
REGNUM вчера в 10:26
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия
СК отказался возбуждать дело против сенатора Мархаева после конфликта с РЕН ТВ
Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 23:05
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Экономика
EBITDA «РусАла» в III квартале упала на 65%
В III квартале 2019 года скорректированная EBITDA "РусАла" упала в годовом измерении на 65% до $237 млн, говорится в отчете компании.
Интерфакс 00:20
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Технологии
В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов
По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.
Банки.ру 00:48
Общество
Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20