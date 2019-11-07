Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09 мск, индекс вырос на 0,67% и достиг 3000,92 пункта. Индекс РТС растет на 0,78%, до 1482,9 пункта.

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

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