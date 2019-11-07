Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09 мск, индекс вырос на 0,67% и достиг 3000,92 пункта. Индекс РТС растет на 0,78%, до 1482,9 пункта.
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Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Участник скандала с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Александр Протасовицкий вышел на свободу.
REGNUM 01:39
Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
31 канал Челябинска 00:10
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
РИА Новости 01:38
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 06 ноября в 23:10
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Экономика
Глава налоговой службы отчитался о доходах Челябинской области
Глава налоговой отчитался о результатах работы за 2019 год.
Деловой квартал (Челябинск) 01:30
Общество
Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России
MySLO.ru вчера в 14:31
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.
Tvoe-avto.com вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия
Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву
Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33