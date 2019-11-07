Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09 мск, индекс вырос на 0,67% и достиг 3000,92 пункта. Индекс РТС растет на 0,78%, до 1482,9 пункта.
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Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости вчера в 14:48
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
РИА Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Армия и оружие
Индонезия купит у США F-16 помимо Су-35
Джакарта рассчитывает приобрести в США две эскадрильи новых истребителей F-16, несмотря на то, что, по словам начальника ВВС Индонезии, она продвигается вперед с планами закупки российских самолетов Су-35.
Газета.Ru 05 ноября в 13:19
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском вчера в 16:11
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Футбол
Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время
Metaratings вчера в 01:54
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 06 ноября в 22:26
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Общество
Власти Кипра могут увеличить список лишенных «золотых» паспортов
Список из 26 владельцев «золотых» паспортов, которых власти Кипра лишают гражданства, может быть продлён.
REGNUM вчера в 18:13
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
REGNUM вчера в 19:09
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58