Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3800 пунктов
Индекс Московской биржи вырос на 0,99%, до 3802,38 пункта по состоянию на 17:55 мск, свидетельствуют данные торгов. Индикатор превысил уровень 3800 пунктов впервые в истории. Индекс РТС растет на 1,25%, до 1634,55 пунктов.В источнике
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