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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3800 пунктов

Индекс Московской биржи вырос на 0,99%, до 3802,38 пункта по состоянию на 17:55 мск, свидетельствуют данные торгов. Индикатор превысил уровень 3800 пунктов впервые в истории. Индекс РТС растет на 1,25%, до 1634,55 пунктов.В источнике
РБК
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Подробнее о событии

Итоги среды, 2 июня: Российский рынок завершил торги на новом историческом максимуме

Finam.Ruвчера в 13:54

Индекс Мосбиржи превысил 3800 пунктов

Компаниявчера в 12:37

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-0,9%

Интерфакс1 июня в 03:20

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,41-1,81%

ТАССвчера в 14:42

Российский рынок акций рекордно вырос благодаря нефти

ПРАЙМвчера в 13:47

Индексы Мосбиржи на открытии торгов увеличился на 0,18%, индекс РТС — уменьшился на 0,01%

Финансовая газетавчера в 03:24

Рынок акций РФ превысил новый рубеж 3800п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Финмаркетвчера в 12:34
Интересное

Минэнерго оценило инвестиции в строительство «Пакистанского потока» в $1,5-2 млрд

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" ("Пакистанский поток") протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года.
ТАСС1 июня в 04:05

Минэнерго: Рост розничных цен на бензин в мае не превышал инфляции

С конца прошлого года средние розничные цены на бензин выросли на 3,7%. Уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете - 3,7%, но прогноз по ней увеличен до 4,3%. Многие эксперты ожидают, что во второй половине года цены на АЗС немного снизятся, и по результатам года их рост цен не превысит инфляцию.
Российская газетавчера в 13:56

В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места

Мужчина, гражданин одного из соседних государств, стал подозреваемым по уголовному делу о насилии против полицейских после того, как избил правоохранителей в Химках, не поделив с ними парковочное место, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новостивчера в 14:45

В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации

Новая российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости21:00