Минэнерго: Рост розничных цен на бензин в мае не превышал инфляции

С конца прошлого года средние розничные цены на бензин выросли на 3,7%. Уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете - 3,7%, но прогноз по ней увеличен до 4,3%. Многие эксперты ожидают, что во второй половине года цены на АЗС немного снизятся, и по результатам года их рост цен не превысит инфляцию.