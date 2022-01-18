Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени будет избран председателем правящей партии «Нур Отан», заявил в своем первом с начала протестов обращении экс-президент и текущий председатель партии Нурсултан Назарбаев.
Коптевский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни, когда высказывался в адрес пассажиров автобуса на севере Москвы.
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.