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Индекс Мосбиржи за день снизился на рекордные с начала пандемии 6,5%

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 года.
Коммерсантъ
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта.
ПРАЙМ
По оценкам экспертов, основное давление на отечественный рынок акций оказала геополитическая напряженность.
Российская газета
Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
РИА Новости

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