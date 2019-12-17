Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру02:02

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
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Экономика

ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка

Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
ГТРК Липецк 04:42
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ вчера в 06:11
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Происшествия

Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию.
RT на русском 06:25
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Общество

В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.
Вести.Ru 09:13
Интернет

Microsoft превратила панель поиска Windows 10 в мини-браузер

Компания решила расширить функциональность панели поиска в Windows 10.
ITZine.ru 07:20
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни

Первые симптомы болезни исполнительница обнаружила в 2005 году.
Актуальные Новости вчера в 06:08
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

Госдума передаст следователям МВД дела о распространении порнографии

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении преступлений, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, к подследственности следователей органов внутренних дел.
ТАСС 08:17
Футбол

Прядкин: невыход клубов в плей-офф еврокубков является минусом для РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
News.ru 08:50
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата

Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
РБК 08:14
Здоровье

В Саратовской области из-за ОРВИ ввели карантин в 9 школах

По данным на 16 декабря текущего года, на территории Саратовской области в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты две школы в Самойловском районе, а также несколько классов в Энгельсском, Духовницком и Саратовском районах.
Саратов 24 06:55
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Общество

Rambler просит закрыть уголовное дело против Nginx

Добиться прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx намерен Rambler Group, сообщает 16 декабря пресс-службе компании.
REGNUM вчера в 14:33
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Политика

ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Взгляд.ру 07:45
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Газета.Ru 08:48
Космос

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".
РИА Новости 03:07
Кино

Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»

Газета.Ru 08:14
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