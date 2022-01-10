Будьте в Плюсе

Индекс Московской биржи открылся ростом на 1,2 процента

Московская биржа на торгах 10 января открылась ростом своего основного индекса, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации показатель индекса Мосбиржи равнялся 3799,19 пункта. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,2 процента.В источнике

Подробнее о событии

Московская биржа открылась ростом
Общественная служба новостей03:10
Индекс Московской биржи открылся ростом на 1,2 процента
Lenta.ru02:33
Показать все источники

Интересное

Дефицит новых автомобилей на мировом рынке сохранится до середины 2022 года

Эксперты полагают, что рост стоимости новых автомобилей в 2022 году должен замедлиться, но говорить о его полном приостановлении рано.
Car.ruвчера в 13:17

«Роскосмос» назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей

2 января Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщал, что астероид Апофис диаметром 400 м подлетит к Земле на расстоянии орбит геостационарных спутников 13 апреля 2029 года.
Известиявчера в 16:56

В пустынях Австралии найдены окаменелости обитателей тропических лесов

В центре Австралии, посреди пустыни ученые обнаружили окаменелости представителей флоры и фауны, обитавших здесь в миоцене.
Planet Todayвчера в 16:21

Бестселлеры компании Geely подорожали в России на 0,8 – 2,4%

Стоит отметить, что уже в ноябре 2021 года средняя цена этих кроссоверов в дилерских центрах вплотную приблизилась к максимальной рекомендованной цене от производителя, и для Geely Atlas, например, составила 1 840 000 рублей, для Atlas Pro — 2 205 000 рублей, для Coolray — 1 713 000 рублей.
Тарантас Ньюс03:36

Экс-наставник «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность подписания контракта с бывшим главным тренером «Норвича» Даниэлем Фарке.
Советский спорт02:21

Артур Дмитриев попытался сделать четверной аксель, но ошибся

Фигурист Артур Дмитриев, ранее выступавший за сборную России, попытался выполнить четверной аксель на чемпионате в США.
Eurosport.ruвчера в 14:48

Актриса Дарья Мельникова после развода жалуется на депрессивные мысли

Напомним, что Дарья Мельникова после восьми лет совместной жизни сообщила о разводе со своим мужем, актером Артуром Смольяниновым в июне прошлого года.
CT newsвчера в 09:25

Выставку графики подготовил к своему 30-летию Камчатский краевой художественный музей

В экспозицию «Юбилейная» вошли произведения из фондового собрания музея, выполненные отечественными художниками-графиками.
Официальный сайт Камчатского края18:03

Самые продаваемые автомобили в истории: топ-5

Специалисты назвали пять самых продаваемых моделей в истории автопрома, некоторые из которых удерживают этот статус уже десятилетия.
Профиль7 января в 06:55