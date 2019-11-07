Финансы

РБКРБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
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Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАССвчера в 07:23

Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

Московский Комсомолецвчера в 06:38

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газетавчера в 06:38

Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд

Коммерсантъвчера в 14:05

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов

Газета.Ruвчера в 06:23

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомостивчера в 06:17

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБКвчера в 06:30
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Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Игры

The Outer Worlds выйдет на Switch до апреля 2020 года

3DNews 01:53
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Известия 03:53
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Общество

Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной

Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма 06 ноября в 07:24
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Политика

Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Известия 06 ноября в 04:23
Общество

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
Армия и оружие

«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Общество

Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции

Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета 02:03
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Здоровье

Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.
Вечерняя Москва 00:09
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»

Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 вчера в 16:12
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Авто

АвтоВАЗ модернизирует сборочную линию «Гранты» под новые модели Lada

В целом работа над конвейером направлена на оптимизацию процесса: за этот год "нитку" удалось укоротить на 560 метров, а сэкономить – 19 миллионов рублей.
АвтоВести вчера в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
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