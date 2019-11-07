с чего всё началось

Индекс Московской биржи, отражающий рублевую стоимость акций, сегодня впервые в своей истории превысил 3000 пунктов согласно данным биржи. Индекс к 14:20 мск достиг 3004,63 пункта (+0,73%). К 15:26 индекс сохранялся на уровне 3000 пунктов (+0,68%).

Футбол Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке» Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Политика Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.

Политика Власти Германии хотят скорейшего саммита «нормандской четвёрки» Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что власти страны прилагают большие усилия для организации встречи в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) в «ближайшие недели» или обозримом будущем.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Футбол Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».

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Политика Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

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Футбол Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Политика «Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

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Политика Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Общество Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.