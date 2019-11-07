Экономика
Вести.ФинансИндекс Московской биржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Московской биржи, отражающий рублевую стоимость акций, сегодня впервые в своей истории превысил 3000 пунктов согласно данным биржи. Индекс к 14:20 мск достиг 3004,63 пункта (+0,73%). К 15:26 индекс сохранялся на уровне 3000 пунктов (+0,68%).
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Футбол
Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
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Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Футбол
Копенгаген — Динамо (Киев) 1:0 (2-й тайм)
Ключевой матч состоится в группе «B» Лиги Европы: датский «Копенгаген» сыграет дома с украинским «Динамо Киев».
Prognozist 03:54
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Политика
Власти Германии хотят скорейшего саммита «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что власти страны прилагают большие усилия для организации встречи в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) в «ближайшие недели» или обозримом будущем.
News.ru 11:38
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
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Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ вчера в 19:18
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru 14:02
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика
Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие
Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
Известия 11:44
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Здоровье
Волгоградцев предупредили о продаже опасной «незамерзайки» вдоль дорог
Волгоградцев предупредили об опасных стеклоомывающих жидкостях, которые продаются вдоль дорог.
Волгоградская правда 08:12
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве.
Газета.Ru 13:20
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57