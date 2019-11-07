Экономика

РБКРБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
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с чего всё началось
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных
 торгов.
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Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд

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Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

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Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
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