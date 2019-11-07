Финансы

РБКРБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

Московский Комсомолец06:38

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газета06:38

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30

Индекс Мосбиржи впервые достиг исторической отметки в 3000 пунктов

Интерфакс06:24

Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАСС07:23

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомости06:17

Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

Коммерсантъ06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия

Разборки за «Кресты» рассмотрят заново

Коммерсантъ вчера в 09:19
Политика

Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России

Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Life.ru вчера в 06:49
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Происшествия

Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело

Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Экономика

Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, объяснила депутатам, почему инфляция в России отклоняется от целевого показателя и прогноза Банка России.
Российская газета 06:24
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Происшествия

Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек.
News.ru 03:47
Кино

«Доктор сон» возглавит американский прокат

На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката.
Газета.Ru 04:00
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 05 ноября в 08:12
Общество

Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Самой закредитованной группой в России является средний класс, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 08:06
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино

Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки

Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK 05 ноября в 04:11
Авто

Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»

Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 05 ноября в 04:08
Космос

Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

Космический аппарат «Вояджер-2» покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает пресс-служба НАСА.
Хакасия-Информ 04 ноября в 22:43
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Экономика

Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
Известия 07:47
Шоу-бизнес

Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

РИА Новости / Сергей Пивоваров Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.
РЕН ТВ 07:59
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия

Автобус въехал в торговые ряды на востоке Москвы

ТАСС 07:07
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное