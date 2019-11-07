с чего всё началось

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.

Политика Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.

Политика Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Происшествия Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.

Политика В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.

Экономика Липецку не хватает на жизнь 394 млн рублей Дефицит городской казны составит 394 млн рублей, причем большая часть его будет покрыта кредитными средствами.

Общество Кержаков выиграл суд против бывшей жены Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.

Финансы Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика Президент России Владимир Путин прилетел в Омск Сегодня в Омске начинает работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Экономика Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре пост главы компании, вернул себе звание самого богатого жителя Китая.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.