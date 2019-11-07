Финансы
ForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Культура
В сеть выложили документальный фильм о Децле
Мойка78 08:07
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Политика
Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Московский Комсомолец 03:05
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов заявил о готовности «дать леща» женщине
Футболист Дмитрий Тарасов может ударить женщину, которая заходит в его «красную зону».
Известия 09:09
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии
Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 08:59
Политика
В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Экономика
Липецку не хватает на жизнь 394 млн рублей
Дефицит городской казны составит 394 млн рублей, причем большая часть его будет покрыта кредитными средствами.
ГТРК Липецк 07:26
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Общество
Кержаков выиграл суд против бывшей жены
Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия
В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы
Росбалт вчера в 04:58
Происшествия
Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины
Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
BFM.ru 01:50
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика
Президент России Владимир Путин прилетел в Омск
Сегодня в Омске начинает работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 08:36
Экономика
Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре пост главы компании, вернул себе звание самого богатого жителя Китая.
РБК 04:28
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
Российская газета 07:29