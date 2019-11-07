Финансы

ForbesForbesИндекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки. По состоянию на 14:40 мск показатель составлял 3002,55 пункта. Рост к закрытию в среду составлял 0,73%.
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных
 торгов.
РБК06:30

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Индекс Мосбиржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

Московский Комсомолец06:38

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Российская газета06:38

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

РБК06:30

Индекс Мосбиржи впервые достиг исторической отметки в 3000 пунктов

Интерфакс06:24

Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАСС07:23

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

Ведомости06:17

Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

Коммерсантъ06:38
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:13, Вашингтон
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