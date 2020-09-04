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РИА Новости
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением.В источнике
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Газета.Ru

Акции технологических компаний США обрушились на фондовом рынке США

Газета.Ru06:44
Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газетавчера в 15:49
РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

РИА Новости03:36
РБК

Индексы США, Tesla, «Северсталь»: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
REGNUM

Рынок акций США и Apple пережили сильнейшее падение с июня

REGNUM03:50
ПРАЙМ

Что значит коррекция на рынке техсектора США?

ПРАЙМ05:43
Lenta.ru

Американские богачи резко обеднели на миллиарды долларов

Lenta.ru06:46

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

Как говорится в сообщении РФПИ, приводимые в статье научные данные доказывают «высокую безопасность и эффективность российской вакцины», а характеристики препарата выгодно отличают его от других вакцин.
Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях
РБК07:00

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата.
РБК07:00