Индекс NASDAQ падает более чем на 3% после продолжительного ралли
Акции автомобильной компании Tesla, которые также торгуются на NASDAQ, дешевеют на 7,77%. До этого индекс NASDAQ непрерывно рос с 28 августа, установив 2 сентября исторический рекорд в 12074,07 пункта. По итогам торгов среды он поднялся на 3,7%.В источнике
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