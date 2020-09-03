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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Индекс NASDAQ падает более чем на 3% после продолжительного ралли

Акции автомобильной компании Tesla, которые также торгуются на NASDAQ, дешевеют на 7,77%. До этого индекс NASDAQ непрерывно рос с 28 августа, установив 2 сентября исторический рекорд в 12074,07 пункта. По итогам торгов среды он поднялся на 3,7%.В источнике
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Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газета3 сентября в 15:49
REGNUM

Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

REGNUM3 сентября в 15:35
Finam.Ru

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

Finam.Ru2 сентября в 13:00
Росбалт

Фондовые торги в США завершились в плюсе, а S&P 500 и NASDAQ — на максимумах

Росбалт3 сентября в 02:10
Финмаркет

Фондовые индикаторы США обновили вчера рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Финмаркет3 сентября в 01:46
ПРАЙМ

Индекс NASDAQ падает более чем на 3% после продолжительного ралли

ПРАЙМ3 сентября в 11:08
SIA.ru

«Фридом Финанс»: Внешний фон внушает оптимизм

SIA.ru1 сентября в 21:09

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Путин поздравил москвичей с Днем города
Российская газета06:30
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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