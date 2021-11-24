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Индекс Nikkei снизился на 1,58% на фоне решения Токио продать нефть из резервов

Власти Японии продадут часть запасов нефти из своих стратегических резервов, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает
 Nikkei.
РБК
По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.
ПРАЙМ
США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
ТАСС
В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.
ТАСС

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