Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России составил 48,4 балла на старте третьего квартала, опустившись с июньского значения 49,4 балла.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 48,4 балла в июле

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