Экономика
Finam.RuИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 48,4 балла в июле
Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России составил 48,4 балла на старте третьего квартала, опустившись с июньского значения 49,4 балла.
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
По данным ведомства, при проведении ремонтных работ произошло загорание масла в электроцехе на площади 5 кв. м. "В результате пожара погиб один человек (взрослый )", — говорится в сообщении.
RT на русском 02:07
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Экономика
Техгиганты ставят рекорды доходов и капитализации
Слушания в конгрессе не помешали росту котировок акций этих компаний: 31 июля совокупная рыночная капитализация четырех технологических гигантов увеличилась на $178 млрд и впервые в истории превысила $5 трлн.
Ведомости вчера в 16:36
Экономика
Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний
С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
Коммерсантъ 05:29
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО
Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.
REGNUM 05:22
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Политика
Украинские националисты начали готовиться к «освободительной войне»
Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне».
Lenta.ru 05:44
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
Товарищеский матч завершился со счётом 6:4. Об этом сообщает «Матч!».
CT news 05:18
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
Цензуры.Нет 05:52
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско сравнил свою команду с «Баварией»
Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» по ходу минувшего сезона, в октябре 2019 года.
ИА Красная Весна 02:58
Политика
В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ
В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
Кино
В Москве кинопрокат после открытия принес 23 млн рублей
Вырученные 1,1 млн рублей за уикенд 30 июля - 2 августа пока его самый мизерный результат (в последние до карантина выходные он выручил 2 млн рублей).
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Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
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Космос
Из чернобыльской плесени сделают антирадиационный щит
Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось разработать совершенно новое средство защита от опасной радиации для космонавтов.
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Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского Оргбанка
Банк России приказом от 3 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка.
ТАСС 04:05
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Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12