Экономика
Finam.RuИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 48,4 балла в июле
Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России составил 48,4 балла на старте третьего квартала, опустившись с июньского значения 49,4 балла.
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Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре
Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
ТАСС 06:00
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор
Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.
RT на русском 06:14
Киберспорт
В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза
За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
CyberSport.ru 31 июля в 16:43
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Армия и оружие
Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Согласно имеющейся информации, Сербия приобрела три батареи ЗРК FK-3, являющегося экспортной версией китайской системы противовоздушной обороны средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное обозрение 04:54
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Политика
В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
RT на русском 01 августа в 14:02
Футбол
Даниил Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»
РИА Новости 07:21
Общество
Режим повышенной готовности в Омске продлят до 18 августа
Стали известны официальные итоги сегодняшнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве — режим повышенной готовности в нашем регионе будет продлён 18 августа.
НГС55 07:28
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор вчера в 06:30
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Наука
Доисторические гигантские деревья могут появиться в Европе
Одно из самых старых деревьев на Земле – секвойя – может приспособиться к климату и произрастать на территории Западной Европы.
Цензуры.Нет 06:59
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59