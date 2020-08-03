Экономика

Finam.RuFinam.RuИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 48,4 балла в июле

Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России составил 48,4 балла на старте третьего квартала, опустившись с июньского значения 49,4 балла.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 48,4 балла в июле

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Аналитики рассказали о «шаге назад» российской промышленности в июле

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