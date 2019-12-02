Экономика
РосбалтИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до минимума с мая 2009 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ опустился в ноябре 2019 года до 45,6 пункта с октябрьских 47,2 пункта и оказался на минимуме с мая 2009 года, следует из данных IHS Markit.
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Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Гаджеты
В России начались продажи нового неубиваемого Nokia 800 Tough
Производитель HMD Global начал продавать в России "неубиваемый" кнопочный телефон Nokia 800 Tough, который предназначен для работы в максимально суровых условиях.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Общество
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» в игре против «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» принимал на «Ванда Метрополитано» каталонскую «Барселону». Игра прошла в рамках 15-го тура испанской Примеры.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Здоровье
Жительница Коломны родила девятого ребенка
Девятого по счету ребенка родила 41-летняя женщина в перинатальном центре подмосковной Коломны, сообщили в областном Минздраве.
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Происшествия
Пенсионер из Карелии зверски убил и изнасиловал школьницу
По версии следствия, 12 сентября 2018 года пенсионер в поселке Рабочеостровск Кемского района напал на ребенка, который шёл в школу.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Армия и оружие
Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев
Напомним, ранее американская газета объявила, будто российские ВКС нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Хасс.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Происшествия
Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки
Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
Происшествия
Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье
Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.