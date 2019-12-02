Экономика

РосбалтРосбалтИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до минимума с мая 2009 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ опустился в ноябре 2019 года до 45,6 пункта с октябрьских 47,2 пункта и оказался на минимуме с мая 2009 года, следует из данных IHS Markit.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

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Forbes03:27

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