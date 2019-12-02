Экономика

РБКРБКИндекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Индекс опустился до минимума с мая 2009-го, а темпы сокращения показателя оказались максимальными с марта того же года. Сокращение было обусловлено ослаблением спроса, на фоне которого темпы сокращения объемов производства и новых заказов ускорились, объяснили в Markit.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Интерфакс01:19

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

РБК03:38

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре достиг минимума за десять лет

Коммерсантъ02:18

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Finam.Ru01:20

Деловая активность российских производителей достигла минимума 2009 года

Ведомости05:50

Деловая активность российских производителей упала до минимума с 2009 года

Forbes03:27

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России опустился до десятилетнего минимума

BFM.ru03:21
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