с чего всё началось

Отмечается, что индекс активности в промышленности РФ в июле снизился до 48,4 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом показатель оставался ниже отметки в 50 пунктов, который отделяет рост активности от ее сокращения, причем это продолжалось 15-й месяц подряд.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,4 пункта

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