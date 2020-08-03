Экономика
Expert.ruИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,4 пункта
Отмечается, что индекс активности в промышленности РФ в июле снизился до 48,4 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом показатель оставался ниже отметки в 50 пунктов, который отделяет рост активности от ее сокращения, причем это продолжалось 15-й месяц подряд.
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В июле индекс Russia PMI Manufacturing, характеризующий деловую конъюнктуру в секторе обрабатывающей промышленности, снизился до 48,4 балла после июньских 49,4. Об этом сообщила компания IHS Markit, которая подсчитывает этот показатель.Forbes03:44
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