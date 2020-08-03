Экономика
Expert.ruИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,4 пункта
Отмечается, что индекс активности в промышленности РФ в июле снизился до 48,4 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом показатель оставался ниже отметки в 50 пунктов, который отделяет рост активности от ее сокращения, причем это продолжалось 15-й месяц подряд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Наталия Орейро показала, как кормит ребенка грудью
Территория новостей 02:27
Происшествия
На Кубани выявили 113 случаев коронавируса за сутки
На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
Kursk.com 04:06
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Здоровье
60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
Аргументы и Факты - Уфа 03:17
Общество
Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Общество
Врач Гинзбург назвал лучшие каши для детей и взрослых
Цензуры.Нет 07:25
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Россия получит ощутимое преимущество перед США, когда на вооружение станет ее межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", пишет американское издание The National Interest.
Газета.Ru 08:21
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Происшествия
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости 08:01
Футбол
Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport вчера в 08:03
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Здоровье
Медики сообщили о снижении нагрузки на екатеринбургские больницы
Врачи стационаров и медики скорой помощи отмечают, что в последнюю неделю им стало легче работать.
Екатеринбург Онлайн 04:00
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Футбол
Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером
Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Бомбардир.ру вчера в 15:18
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Гаджеты
Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд
REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.
3DNews 08:33
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не игнорируют
Среди часто встречающихся симптомов медики отмечают боли в костях и воспаления суставов, частые заболевания простудой, пневмонией, гриппом и прочими инфекциями.
Сайт интересных новостей 08:52