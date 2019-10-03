Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился с 49,1 балла до 46,3 балла, что является минимальным индексом с мая 2009 года, следует из пресс-релиза ( .pdf ) аналитического агентства IHS Markit.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до уровня 2009 года

Политика Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Авто Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80 Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Политика Владимир Соловьев пожаловался на травлю Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что стал объектом критики в последнее время.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Армия и оружие При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево.

Автоспорт В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.

Наука Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Шоу-бизнес Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Кино Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара» Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.

Шоу-бизнес СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".

Общество Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.