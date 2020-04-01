Экономика

ПРАЙМПРАЙМИндекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте упал до 47,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте упал до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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Индекс деловой активности промышленности Индии резко упал

ИА Красная Веснавчера в 07:59

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 47,5 пункта

ТАСС01 апреля в 02:30

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Производственная активность России упала

Вести.Ru01 апреля в 05:47

США поддержали страны АСЕАН в борьбе с коронавирусом

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте упал до 47,5 баллов

Finam.Ru01 апреля в 02:06
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Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

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Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом

Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.
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Lenta.ru 06:31
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Обозреватель Врн 07:25
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Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Российская газета 02:46
Технологии

Не переживайте, графическое ядро Sony PlayStation 5 будет работать на максимальной частоте всегда, когда будет нужно

Главный системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) рассказал, что частоты CPU и GPU консоли будут максимальными всегда, когда это будет необходимо — лимита мощности системы для этого будет достаточно.
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
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Происшествия

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Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

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Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
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УЕФА может не пустить в еврокубки клубы, не доигравшие чемпионат

Цюрих, Швейцария, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до участия в еврокубках клубы из тех стран, в которых не будут доиграны чемпионаты.
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Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
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Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Стало известно о состоянии больных коронавирусом владимирцев

По состоянию на 11:00 3 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
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Власти ряда регионов РФ начали сбор средств на борьбу с коронавирусом

Власти ряда российских регионов открыли благотворительные счета для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом и предложил всем желающим профинансировать закупку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Давыдов.Индекс 08:39
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Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
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Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Спорт

Главный тренер сборной России заражен коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Спорт-Экспресс вчера в 10:21
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