Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте упал до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте упал до 47,5 пункта

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