Экономика
ПРАЙМИндекс PMI промышленности еврозоны упал до исторического минимума
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 33,4 пункта с 44,5 пункта в марте, что стало самым низким уровнем за все время наблюдений, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Наука
Германские ученые рассказали о скрыто зараженных COVID-19
Ученые пристально изучали ситуацию в коммуне Гангельт в районе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), который считался очагом распространения коронавируса в Германии.
Независимая газета 05:15
Общество
Во Владимирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 2 мая сообщает о 60 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 02 мая в 03:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие
В 2020 году Минобороны получит свыше 30 штук РСЗО «Торнадо»
Московский Комсомолец вчера в 12:02
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Футбол
Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов
Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.
ProstoProSport вчера в 15:45
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Здоровье
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
Калининград.Ru 04:24
Здоровье
В Крыму вводится обязательный масочный режим
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим.
КрымPRESS 04:30
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН вчера в 06:36
Технологии
Half-Life: Alyx вызвала резкий рост использования гарнитур VR в Steam
Выход игры Half-Life: Alyx втрое увеличил использование гарнитуры VR при подключении к игровому сервису Steam, 2 мая пишет портал roadtovr.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:51
Шоу-бизнес
В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина
Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Происшествия
В Челябинской области выявлено 87 новых случаев коронавируса
Прирост за последние сутки составил 87 случаев.
Аргументы недели 06:27
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 02 мая в 11:08