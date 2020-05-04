Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 33,4 пункта с 44,5 пункта в марте, что стало самым низким уровнем за все время наблюдений, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Здоровье Врачи предсказали «масочное» будущее В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. 21

Гаджеты Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 25

Наука Германские ученые рассказали о скрыто зараженных COVID-19 Ученые пристально изучали ситуацию в коммуне Гангельт в районе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), который считался очагом распространения коронавируса в Германии.

Общество Во Владимирской области выявили 60 новых случаев коронавируса Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 2 мая сообщает о 60 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. 549

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 540

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 18

Футбол Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира. 1

Происшествия Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу. 15

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 698

Здоровье В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.

Технологии NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников. 54

Общество В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса. 50

Общество Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ. 110

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 137

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,2K