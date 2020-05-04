Экономика
ПРАЙМИндекс PMI промышленности еврозоны упал до исторического минимума
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 33,4 пункта с 44,5 пункта в марте, что стало самым низким уровнем за все время наблюдений, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
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Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Экономика
Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии
Председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью РБК дал прогноз, как изменится мир после пандемии коронавируса и экономического кризиса.
РБК 07:55
Здоровье
На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус
Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
О состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:01
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Шоу-бизнес
Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
В последнем этапе Ангарской удалось вырваться вперед и завоевать первое место в проекте. Зрители были возмущены результатами финала.
iReactor 02 мая в 15:22
Шоу-бизнес
Тимати потерял свою долю в Black Star?
News-24.ru 04:07
Общество
Гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала идеальную растяжку
Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
Актуальные Новости 07:19
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая
Нерабочие дни с 6 по 8 мая находящимся на работе гражданам будут оплачиваться в обычном размере, рассказали в Роструде.
Известия 00:49
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
Тарантас Ньюс 04:09