Экономика
Finam.RuИндекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла
Индекс IHS Markit Сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, в сентябре вырос до 53,6 балла с 52,1 балла в августе. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.
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Деловая активность в сфере услуг Великобритании сократилась на фоне рисков Brexit
Вести.Финансвчера в 05:29
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума
Интерфакс01 октября в 02:33
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс 11:33
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
RT на русском 16:58
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 18:05
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Культуромания 14:16
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 01 октября в 04:21
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru 02 октября в 23:32
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star Пашу: «С Тимати часто конфликтуем»
36-летний Павел Курьянов, которого друзья и близкие называют просто Пашу, вот уже много лет возглавляет продюсерский центр Black Star.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец 03:00
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Политика
В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова
В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий 06:06
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Экономика
Матвиенко выразила недовольство освоением средств на нацпроекты
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство низкими темпами освоения средств на национальные проекты.
РЕН ТВ 06:36
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37