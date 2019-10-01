Индекс IHS Markit Сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, в сентябре вырос до 53,6 балла с 52,1 балла в августе. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.

Индекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла

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