Экономика
Finam.RuИндекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла
Индекс IHS Markit Сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, в сентябре вырос до 53,6 балла с 52,1 балла в августе. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.
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Деловая активность в сфере услуг Великобритании сократилась на фоне рисков Brexit
Вести.Финансвчера в 05:29
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума
Интерфакс01 октября в 02:33
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
МИД Грузии выступил за возобновление авиасообщения с Россией
Авиаперелеты между Грузией и Россией необходимо возобновить как можно скорее, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани 4 октября журналистам.
Фигурное катание
Евгения Медведева выиграла предсезонный турнир в Китае
Хоккей
«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Происшествия
Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира
Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Экономика
В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены
В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переселении Госдумы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в московском Доме союзов в связи с реконструкцией.
Гаджеты
В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro
Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре
Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.