Экономика

Finam.RuFinam.RuИндекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла

Индекс IHS Markit Сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, в сентябре вырос до 53,6 балла с 52,1 балла в августе. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.
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Пошлины для Европы, пессимизм ВТО и ЛУКОЙЛ: 5 важных событий недели

РБК13:10

Деловая активность в сфере услуг Великобритании сократилась на фоне рисков Brexit

Вести.Финансвчера в 05:29

В сентябре деловая активность в еврозоне снизилась до минимума с июня 2013 г

Финмаркетвчера в 06:24

Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

ТАССвчера в 02:25

Индекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла

Finam.Ruвчера в 02:07

Индекс деловой активности в еврозоне в сентябре опустился до минимума с июня 2013 года

ПРАЙМвчера в 04:24

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума

Интерфакс01 октября в 02:33
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Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости 09:49
Политика

МИД Грузии выступил за возобновление авиасообщения с Россией

Авиаперелеты между Грузией и Россией необходимо возобновить как можно скорее, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани 4 октября журналистам.
Красная весна 16:33
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Фигурное катание

Евгения Медведева выиграла предсезонный турнир в Китае

Аргументы и Факты 10:38
Хоккей

«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
ProstoProSport 12:25
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
РИА Новости 15:49
Политика

Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Экономика

В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Интерфакс 09:37
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
ТК Звезда вчера в 20:24
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru 16:38
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Киберспорт

Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2

Матч ТВ 13:21
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Общество

Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

Lenta.ru вчера в 12:12
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика

Путин подписал распоряжение о временном переселении Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в московском Доме союзов в связи с реконструкцией.
Daily Storm вчера в 11:46
Гаджеты

В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro

Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.
Astera 02 октября в 06:36
Общество

Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре

Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Политика

Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты

Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv 03:05
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