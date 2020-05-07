Экономика
ИА Красная ВеснаИндекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума
Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf).Коммерсантъ02:52
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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Metaratings 04:45
Экономика
Для обманутых дольщиков дадут деньги
Федеральное правительство выделило Минстрою России 30 млрд руб. на завершение строительство жилых объектов для обманутых дольщиков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:08
Здоровье
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Московский Комсомолец 04:20
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
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РИА Новости 05:25
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
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РИА Новости 03:50
Энергетика
Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти
Минск, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами.
REGNUM 06:29
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей
Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Экономика
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Общество
В России ждут роста преступности и квартирных краж
Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Армия и оружие
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы прошла во Владивостоке
В небе над Владивостоком сегодня прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы, - сообщает "Вести: Приморье".
ВЕСТИ: Приморье 02:25
Общество
В Крыму с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
ТК Звезда 03:35
Общество
Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»
В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
Политика
Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов.
BFM.ru 06:47