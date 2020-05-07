с чего всё началось

Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.

Индекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

Экономика Для обманутых дольщиков дадут деньги Федеральное правительство выделило Минстрою России 30 млрд руб. на завершение строительство жилых объектов для обманутых дольщиков. 14

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1K

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 663

Армия и оружие В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий. 6

Энергетика Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти Минск, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами.

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 3

Происшествия В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ. 15

Экономика ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 226

Общество В России ждут роста преступности и квартирных краж Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны. 4

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике. 4,2K

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 504

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 614

Общество В Крыму с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19. 29