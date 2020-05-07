Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИндекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf
).
Коммерсантъ02:52

Подробнее о событии

Российская экономика повторила рекорды Европы

Lenta.ru04:49

Индекс PMI в сфере услуг в России в апреле рухнул до 12,2 пункта на фоне коронавируса

ПРАЙМ02:25

Сфера услуг в России подает признаки жизни

Вести.Ru03:59

В России индекс деловой активности в сфере услуг установил антирекорд

Коммерсантъ02:52

Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

ТАСС02:22

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Интерфакс02:25

В России индекс деловой активности в сфере услуг за апрель упал на 25%

Аргументы и Факты03:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
904
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
875
Экономика

Для обманутых дольщиков дадут деньги

Федеральное правительство выделило Минстрою России 30 млрд руб. на завершение строительство жилых объектов для обманутых дольщиков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:08
14
Здоровье

Обновилась карта распространения коронавируса в Тверской области

7 мая правительство Тверской области обновило карту распространения коронавируса в регионе.
Московский Комсомолец 04:20
11
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1K
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
663
Армия и оружие

В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
6
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

Lenta.ru 06:22
83
Энергетика

Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти

Минск, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами.
REGNUM 06:29
Хоккей

КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
3
Происшествия

В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
15
Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
1,1K
Общество

В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
17
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
271
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
265
Экономика

ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца

Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,5K
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
226
Общество

В России ждут роста преступности и квартирных краж

Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
4
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
1,4K
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
4,2K
Культура

ИРИ проспонсирует создание фильмов о войне

Ридус 05:26
1
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
504
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
614
Армия и оружие

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы прошла во Владивостоке

В небе над Владивостоком сегодня прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы, - сообщает "Вести: Приморье".
ВЕСТИ: Приморье 02:25
2
Общество

В Крыму с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
ТК Звезда 03:35
29
Общество

Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»

В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
1,1K
Происшествия

У «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

Интерфакс 03:34
279
Политика

Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля

Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов.
BFM.ru 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное