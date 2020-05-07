Экономика
ИА Красная ВеснаИндекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума
Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf).Коммерсантъ02:52
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Хоккей
Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с Пашниным
РИА Новости 04:50
Здоровье
В Башкирии будут мониторить случаи отказа в лечении, не связанном с коронавирусом
Сегодня, 7 мая, на заседании оперативного штаба по предотвращни распросранения коронавируса в Башкирии глава региона Радий Хабиров дал указание вести мониторинг случаев, когда жители республии не смогли получить надлежащее лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.
МедиаКорСеть 04:57
Экономика
«Россети» выплатят рекордные дивиденды
Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга».
Ведомости вчера в 08:29
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Хоккей
«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир
Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» поступит в ВМФ РФ в конце мая
Первая стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» может быть передана ВМФ России уже в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источников.
Хакасия-Информ вчера в 22:23
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Культура
Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира
В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках» каждый желающий сможет исполнить самую известную и любимую песню о войне «День Победы» на родном языке.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Экономика
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн 660 тысяч.
Говорит Москва вчера в 04:57
Кино
Фильм или сериал? Студия Marvel работает над проектом «Призрачный гонщик»
Лос-Анджелес, США, 7 мая 2020, 01:15 — REGNUM Студия Marvel дала «зелёный свет» проекту «Призрачный гонщик», который станет частью её киновселенной.
REGNUM вчера в 18:15
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня вчера в 07:26
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10