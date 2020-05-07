с чего всё началось

Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.

Индекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

Здоровье В Башкирии будут мониторить случаи отказа в лечении, не связанном с коронавирусом Сегодня, 7 мая, на заседании оперативного штаба по предотвращни распросранения коронавируса в Башкирии глава региона Радий Хабиров дал указание вести мониторинг случаев, когда жители республии не смогли получить надлежащее лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.

Экономика «Россети» выплатят рекордные дивиденды Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга». 4

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 191

Армия и оружие АПЛ «Князь Владимир» поступит в ВМФ РФ в конце мая Первая стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» может быть передана ВМФ России уже в мае, сообщает ТАСС со ссылкой на данные источников.

Культура Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках» каждый желающий сможет исполнить самую известную и любимую песню о войне «День Победы» на родном языке. 46

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 4K

Экономика ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. 1

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 3

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 564

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 233

Авто Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.