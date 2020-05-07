Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.

Индекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

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