Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИндекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.
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Российская экономика повторила рекорды Европы

Lenta.ru04:49

В России индекс деловой активности в сфере услуг за апрель упал на 25%

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Сфера услуг в России подает признаки жизни

Вести.Ru03:59

В России индекс деловой активности в сфере услуг установил антирекорд

Коммерсантъ02:52

Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

ТАСС02:22

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Интерфакс02:25

Индекс PMI в сфере услуг в России в апреле рухнул до 12,2 пункта на фоне коронавируса

ПРАЙМ02:25
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Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Общество

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
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Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим

С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
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Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
2
Общество

Собянин назвал «реальное число» зараженных коронавирусом в Москве

Градоначальник отметил, что «реальное число зараженных» в Москве достигает почти 300 тыс. человек.
Известия 05:34
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
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Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
2
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Происшествия

В Волгограде трое погибли в ДТП на 3-й Продольной

Смертельное ДТП случилось сегодня примерно в 3:30 ночи на 3-й Продольной.
Volgogradru 04:50
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Игры

В России коллекционное издание Assassin’s Creed Valhalla выйдет без игры

В других регионах коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla комплектуется Ultimate-версией тайтла, включающей сезонный пропуск и дополнительный контент.
CyberSport.ru 00:39
Политика

Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК.
Ведомости 01:47
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Авто

Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
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Общество

В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с тремя ошибками

Как пишет «Уральский меридиан», в администрацию района пожаловались внимательные жители, и табличку заменили.
Говорит Москва 04:16
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
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Здоровье

Вирусолог рассказал о рисках самоизоляции

Хронические болезни во время самоизоляции обостряются, люди, которые сидят дома, здоровее не становятся, заявил в эфире телеканала «Россия 24» академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.
Rambler News Service 04:42
3
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Хоккей

КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета вчера в 08:05
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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