Экономика
ИнтерфаксИндекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее.
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Происшествия
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
В Берлине во время протестов пострадали 45 полицейских.
Российская газета вчера в 18:45
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Sng.fm 01 августа в 05:39
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
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Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Происшествия
В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа
Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.
ТАСС 00:28
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Общество
ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России
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Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
RuNews24.ru вчера в 19:01
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
Общество
В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:24
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru вчера в 06:33
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
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REGNUM 03:48
Наука
Ученые нашли зависимость между смехом и стрессом
Оказалось, что чем чаще человек смеялся – тем реже он ощущал стресс, упадок сил и головную боль.
ФедералПресс 02:23
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Источник, близкий к семье Пресняковых, подтвердил изданию "СтарХит", что Подольская вновь беременна.
Pravda.Ru 02:13
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Здоровье
За сутки в Костромской области коронавирусом заболели 48 человек
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Провинция.ру 03:39
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Доллар и евро растут по отношению к рублю
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Газета.Ru 03:07
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Рособрнадзор анонсировал следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.
RT на русском 04:17
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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Лэмпард высказался о будущем Виллиана в «Челси»
Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал свое мнение о ситуации с продлением контракта полузащитника команды Виллиана.
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