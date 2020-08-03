Экономика
ИнтерфаксИндекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее.
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Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Общество
Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет
Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
REGNUM 02:02
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
Два человека умерли за сутки от коронавируса в Мурманской области
В Мурманской области на 3 августа COVID-19 за сутки заразились еще 133 человека, всего зарегистрировано — 10 640.
Kursk.com 04:00
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Экономика
«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 01 августа в 12:42
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Общество
В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264.
ТАСС 04:09
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском вчера в 13:28
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев поменяло историю рабства в США
ToDay News Ufa вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Авто
В 2020 году средняя цена авто в России выросла на 138 тыс. рублей
Повышение средней цены от 138 тысяч до 1,67 миллиона рублей, которое произошло в первом полугодии, аналитики объясняют повышением курсов иностранных валют, которое произошло в марте 2020 года.
Letnews.ru 02:33
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Футбол
Венгер назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что в нынешнем сезоне за трофей Лиги чемпионов поспорят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».
ProstoProSport 00:55
Общество
ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги.
РБК 03:28
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
Общество
Каждый десятый россиянин пожаловался на домогательства на работе
Каждый десятый (11%) опрошенный замечал, что кто-то не скрывая разглядывает его фигуру, по 12% респондентов пожаловались на комментарии на тему своей интимной жизни и грубые шутки в свой адрес.
НТВ 03:57
Общество
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Эхо Москвы 03:25
Здоровье
В Челябинске прооперировали младенца с желудком в грудной клетке
Южноуральские хирурги первыми в стране прооперировали младенца с редкой патологией - смещением желудка и кишечника в грудную клетку.
Российская газета 03:51
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57