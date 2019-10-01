Экономика

ТАССТАССИндекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Пошлины для Европы, пессимизм ВТО и ЛУКОЙЛ: 5 важных событий недели

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В сентябре деловая активность в еврозоне снизилась до минимума с июня 2013 г

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума

Интерфакс01 октября в 02:33
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В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
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В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным

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