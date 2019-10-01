Экономика
ТАССИндекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Деловая активность в сфере услуг Великобритании сократилась на фоне рисков Brexit
Вести.Финансвчера в 05:29
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до десятилетнего минимума
Интерфакс01 октября в 02:33
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 07:24
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Газета.Ru 14:58
Происшествия
Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим
Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки.
ТАСС 08:17
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Здоровье
Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами
В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
БИЗНЕС Online 10:13
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика
В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина
В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 14:37
Игры
В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare
Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика
Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе
Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Красная весна 15:14
Происшествия
В США разбился бомбардировщик В-17
Бомбардировщик второй мировой войны В-17 потерпел крушение на северо-востоке США в аэропорту Коннектикута.
Слово и Дело 02 октября в 10:48
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
RT на русском вчера в 19:57
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
DP.RU 02 октября в 10:57
Политика
Трамп потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента
Трамп сообщил о том, что Белый дом направит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента.
RuNews24.ru 15:21
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
News.ru 12:35
Кино
Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
Не успели фанаты легендарного сериала обдумать слова Джорджа Мартина, который заявил, что заключительный эпизод был «не совсем верный», но в противном случае «пришлось бы выпускать еще пять сезонов», как к критике финала «Игры престолов» присоединился и её режиссер.
Киноафиша России вчера в 04:05