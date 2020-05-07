с чего всё началось

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Аналитики отмечают, что апрельское падение этого индекса стало самым резким за всю историю исследования, которое проходит с октября 2001 года.

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

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Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 1,8K

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Экономика Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты. 1

Здоровье ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев. 6

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