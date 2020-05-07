Экономика
ИнтерфаксИндекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта
Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Аналитики отмечают, что апрельское падение этого индекса стало самым резким за всю историю исследования, которое проходит с октября 2001 года.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf).Коммерсантъ02:52
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В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Эксперт не исключает, что Кремль использует "тяжелую артилеррию" в виде отмены пенсионной реформы, чтобы нивелировать последствия кризиса, поделился политолог в разговоре с изданием "Свободная пресса".
IrkutskMedia 05:35
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Российская газета 05 мая в 03:57
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
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Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
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1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
В ближайшие пять дней в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Новый День 02:25
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Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
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20 дел завели во Владикавказе против участников незаконного митинга
Представители управления МВД по Республике Северная Осетия ― Алания сообщили о том, что в ходе несанкционированной акции во Владикавказе, участники которой выступили против действующего режима самоизоляции, стражи правопорядка задержали более ста человек.
RuNews24.ru 08:26
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
РИА Новости 07:57
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
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"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
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Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
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Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 08:08