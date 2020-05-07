Экономика

ТАССТАССИндекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года упал до 12,2 пункта против 37,1 пункта месяцем ранее. Как сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, показатель является минимальным с начала исследования в 2001 году.
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf
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