с чего всё началось

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года упал до 12,2 пункта против 37,1 пункта месяцем ранее. Как сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, показатель является минимальным с начала исследования в 2001 году.

Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

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