Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Индекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов

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