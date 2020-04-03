Экономика
ТАССИндекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Здоровье
В Волгограде открыли еще один госпиталь для борьбы с коронавирусом
В больнице № 5 Краснооктябрьского района разворачивают новый госпиталь для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Авто
Toyota подняла цены на свои автомобили в России
Технологии
Операторы поделят регионы для развития сетей 5G
Операторы сотовой связи планируют развивать в России сети 5G на условиях разделения регионов между собой.
Политика
В Раде призвали закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия России
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал закрыть онлайн-кинотеатры.
Общество
В Татарстане подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В России за прошедшие стуки обнаружили 601 случай заболевания COVID-19, число выздоровевших составило 46, 4 пациента с коронавирусом умерли.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Новых случаев заболевания коронавирусом в Калмыкии не выявлено
Главный санитарный врач Республики Калмыкия, глава регионального Роспотребнадзора Джангр Санджиев добавил, что продление карантина в стране будет зависеть от эпидобстановки.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни
Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Здоровье
В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус
Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.
Футбол
Тер Штеген диктует «Барселоне» условия нового контракта
Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген продолжает вести переговоры с испанской "Барселоной" об условиях нового контракта и действует с позиции силы.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Школы и колледжи РФ начнут дистанционное обучение с 6 апреля
Замминистра просвещения РФ рассказал, что российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение 6 апреля, сообщает ТАСС.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Здоровье
В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса
В Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса СOVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.