Экономика
ТАССИндекс PMI в сфере услуг России в марте упал на 15 пунктов
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в марте 2020 года упал до отметки в 37,1 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Общество
Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки
В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Происшествия
СК России предъявил обвинения двум генералам МВД
Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Транспорт
РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Здоровье
Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции
Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Общество
В Саратовской области подтвердились еще 4 случая коронавируса
В Саратовской области подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Армия и оружие
Бери, если найдешь: «третья мировая» война развернулась за аппараты ИВЛ
Мировые лидеры просчитали ситуацию наперед и поняли – в этой войне победа будет за теми, кто защитит здоровье своего народа, т.е. обеспечит свое население по максимуму аппаратами ИВЛ.Поэтому, к примеру, Израиль, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, сейчас скупает аппараты ИВЛ по всему миру, действуя чужими руками через подставные фирмы других стран.
Здоровье
Швеция отказывается вводить жесткий карантин из-за пандемии COVID-19
Швеция осталась единственной страной в Европе, где не введены жесткие меры карантина на фоне пандемии коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, общее число заболевших в регионе достигло 18.
Здоровье
Школьник из Приморья помог врачам в период эпидемии коронаврируса
Десятиклассник из Приморья Иван Кобец создал программу, позволяющую врачам дистанционно наблюдать за пациентами, находящихся на самоизоляции в период карантина из-за коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Общество
Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса
В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Спорт
Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Политика
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Братиславы
Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению 75 лет назад от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Здоровье
Найден способ продлить срок использования медицинских масок
Общество
Российскими медиками выявлены странные смерти от коронавируса в Италии
Добровольцы, работающие с больными коронавирусом в местном пансионате, сообщают, что российские специалисты провели тщательнейшую дезинфекцию здания.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.