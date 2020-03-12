Финансы

ФАНФАНИндекс РТС на Мосбирже упал на 8,1%

Индекс РТС на Московской бирже снизился на 8,1% и составил 997,93 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11.45. В предыдущий раз индекс РТС опускался ниже 1000 пунктов 31 июля 2017 года.
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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

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