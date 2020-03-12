Финансы
ФАНИндекс РТС на Мосбирже упал на 8,1%
Индекс РТС на Московской бирже снизился на 8,1% и составил 997,93 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11.45. В предыдущий раз индекс РТС опускался ниже 1000 пунктов 31 июля 2017 года.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
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Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Политика
Поправки к Конституции превратились в «ширму»
Дума не распускается; Владимир Владимирович получает карт-бланш; закон о поправках в Конституцию принят в окончательном чтении, но, со слов нашего президента, для вступления закона в силу за поправки должны проголосовать граждане (дата всенародного голосования - 22 апреля).
Общество
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Эксперты из Китая заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню текущего года, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.
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Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Общество
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В Италии из-за распространения коронавируса закрываются все магазины. Об этом заявил премьер страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
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Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
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