Финансы
Свободная ПрессаИндекс РТС на Московской бирже резко снизился
Ниже 1400 пунктов опустился сегодня индекс РТС на Московской бирже, скатившись до уровня в 1399,27 пункта, сообщили новость в ТАСС. Напомним, что последний раз индекс был зафиксирован на отметке ниже указанного значения 24 октября прошлого года.
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Здоровье
Антисептики для рук могут повысить риск заражения коронавирусом
Частое использование антисептических средств с содержанием спирта для мытья рук способно увеличить вероятность заражения коронавирусом через кожные заболевания и порезы, считают японские медики.
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Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
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Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Происшествия
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На Украине не собираются праздновать День Победы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»
Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Здоровье
В Белоруссии впервые выявили случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
Экономика
Профессор из Приморья назвал условие восстановления экономики КНР
Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Политика
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Происшествия
В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка
Происшествия
Россиянка получила пожизненный срок в Швейцарии
Уроженка Екатеринбурга Елена Панова осуждена в Швейцарии на пожизненный срок за причастность к убийству местной жительницы.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии
Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.