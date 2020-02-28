Финансы
Свободная ПрессаИндекс РТС на Московской бирже резко снизился
Ниже 1400 пунктов опустился сегодня индекс РТС на Московской бирже, скатившись до уровня в 1399,27 пункта, сообщили новость в ТАСС. Напомним, что последний раз индекс был зафиксирован на отметке ниже указанного значения 24 октября прошлого года.
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Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
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Здоровье
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В Чечне 28 февраля прошли памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
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